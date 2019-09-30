Дистанционное управление электрокарами Tesla привело к авариям

Управлять электрокаром после обновления прошивки, которое пришло на предыдущей неделе, владельцы могут только на расстоянии до 60 метров. Теоретически, это может быть полезно на парковках.

Именно там некоторые пользователи и решили проверить новую функцию. Оказалось, что она, к сожалению, не учитывает внешние обстоятельства. Электрокары «не видят» другие автомобили.

Некоторые владельцы и вовсе сообщили о том, что машины Tesla не замечали стен гаража или цепляли зеркалом объекты рядом. Конечно, это приводило к повреждениям автомобилей.

Сама Tesla предупреждает, что при использовании функции Smart Summon вся ответственность лежит на водителе. Именно поэтому электрокары должны находиться в зоне прямой видимости.