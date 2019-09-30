Ferra

Дистанционное управление электрокарами Tesla привело к авариям

Или почти привело
У электромобилей Tesla появилась новая функция Smart Summon, которая позволяет управлять машиной дистанционно при помощи смартфона. Так владелец может «вызвать» к себе электрокар. И всё бы хорошо, только у машин не получается справляться с задачей без аварийных ситуаций.

Управлять электрокаром после обновления прошивки, которое пришло на предыдущей неделе, владельцы могут только на расстоянии до 60 метров. Теоретически, это может быть полезно на парковках.

Именно там некоторые пользователи и решили проверить новую функцию. Оказалось, что она, к сожалению, не учитывает внешние обстоятельства. Электрокары «не видят» другие автомобили.

Некоторые владельцы и вовсе сообщили о том, что машины Tesla не замечали стен гаража или цепляли зеркалом объекты рядом. Конечно, это приводило к повреждениям автомобилей.

Сама Tesla предупреждает, что при использовании функции Smart Summon вся ответственность лежит на водителе. Именно поэтому электрокары должны находиться в зоне прямой видимости.

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