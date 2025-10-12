Дизайн Samsung Galaxy Buds 4 засветился в коде One UI 8.5

Дата официального анонса пока неизвестна, но, учитывая, что Buds 3 вышли в начале 2025 года, Buds 4 могут представить вместе с новым поколением Galaxy S26 в начале 2026 года.

Напомним, Buds 3 оснащены динамиком 11 мм, тремя микрофонами на каждом наушнике для шумоподавления. Они поддерживают ИИ-функции, а также предлагают до 6 часов автономной работы и 30 часов с кейсом при выключенном шумодаве.