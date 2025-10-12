Дизайн Samsung Galaxy Buds 4 засветился в коде One UI 8.5

Опубликовано 12 октября 2025, 12:001 мин.
Дизайн Samsung Galaxy Buds 4 засветился в коде One UI 8.5Похожи на наушники Apple
Новые сведения указывают, что Samsung вовсю готовит к релизу обновлённые наушники Galaxy Buds 4. Изображения Buds 4 обнаружили в файлах прошивки One UI 8.5. Они доказывают, что дизайн изменился по сравнению с Buds 3.
Наушники сохранят стиль с «ножками», но Samsung отказалась от острых углов и треугольной формы Buds 3. Buds 4 будут более плавными и округлыми.
Дата официального анонса пока неизвестна, но, учитывая, что Buds 3 вышли в начале 2025 года, Buds 4 могут представить вместе с новым поколением Galaxy S26 в начале 2026 года.
Напомним, Buds 3 оснащены динамиком 11 мм, тремя микрофонами на каждом наушнике для шумоподавления. Они поддерживают ИИ-функции, а также предлагают до 6 часов автономной работы и 30 часов с кейсом при выключенном шумодаве.