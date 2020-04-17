Дизайнер показал футуристичный способ пользоваться банковскими картами

Собственно, на примере Apple Card дизайнер Владимир Курбатов и показал своё видение будущего онлайн-банкинга. Если навести камеру на карту, или же надеть очки для дополненной реальности, то рядом с Apple Card появится актуальная банковская информация. В частности, текущий баланс карты, доходы и расходы за месяц, а также последние транзакции, совершённые по ней. При этом листать списки можно, просто проводят пальцем по самой Apple Card.

Конечно, это всё пока фантазии, но они вполне могут быть воплощены в реальность.