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Дизайнер показал футуристичный способ пользоваться банковскими картами

С дополненной реальностью
Дизайнер показал футуристичный способ пользоваться банковскими картами. В этом поможет дополненная реальность (AR), на которую, кстати, делает ставку Apple, снабжая свои устройства специальным сканером LiDAR.

Собственно, на примере Apple Card дизайнер Владимир Курбатов и показал своё видение будущего онлайн-банкинга. Если навести камеру на карту, или же надеть очки для дополненной реальности, то рядом с Apple Card появится актуальная банковская информация. В частности, текущий баланс карты, доходы и расходы за месяц, а также последние транзакции, совершённые по ней. При этом листать списки можно, просто проводят пальцем по самой Apple Card.

Конечно, это всё пока фантазии, но они вполне могут быть воплощены в реальность.

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