Наука и технологии
Сегодня 19:54
Дизайнер показал футуристичный способ пользоваться банковскими картами
С дополненной реальностью
Дизайнер показал футуристичный способ пользоваться банковскими картами. В этом поможет дополненная реальность (AR), на которую, кстати, делает ставку Apple, снабжая свои устройства специальным сканером LiDAR.
Собственно, на примере Apple Card дизайнер Владимир Курбатов и показал своё видение будущего онлайн-банкинга. Если навести камеру на карту, или же надеть очки для дополненной реальности, то рядом с Apple Card появится актуальная банковская информация. В частности, текущий баланс карты, доходы и расходы за месяц, а также последние транзакции, совершённые по ней. При этом листать списки можно, просто проводят пальцем по самой Apple Card.
Конечно, это всё пока фантазии, но они вполне могут быть воплощены в реальность.