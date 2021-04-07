Наука и технологии
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Дизайнер скафандров SpaceX выпустил защитную маску с Bluetooth за 23 тысячи рублей
Выглядит футуристично, но уж слишком дорого
Дизайнер скафандров SpaceX Хосе Фернандесом объединился с музыкантом Will.i.am, чтобы запустить «умную» защитную маску — Xupermask. Отличительной особенностью устройства является его автономность и поддержка Bluetooth 5.0.
The New York Times пишет, что девайс получил встроенную подсветку, а также беспроводные наушники и микрофон с шумоподавлением. При этом так как это в первую очередь защитная маска, в ней можно использовать сменные фильтры. Также Xupermask имеет два трёхскоростных вентилятора.
Технологическую сторону маски разрабатывали специалисты Honeywell. Ранее они занимались системами управления и автоматизации для аэрокосмической и автомобильной промышленностей.
Цена Xupermask начинается от 299 долларов (23 тыс рублей). Старт её продаж начнётся на официальном сайте производителя с 8 апреля 2021 года.