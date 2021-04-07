Дизайнер скафандров SpaceX выпустил защитную маску с Bluetooth за 23 тысячи рублей

The New York Times пишет, что девайс получил встроенную подсветку, а также беспроводные наушники и микрофон с шумоподавлением. При этом так как это в первую очередь защитная маска, в ней можно использовать сменные фильтры. Также Xupermask имеет два трёхскоростных вентилятора.