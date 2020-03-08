Дизайнер создаёт виртуальные платья и продаёт их по цене реальной одежды

Недавно произошла, как говорят, первая в российской истории продажа виртуальной одежды. Её создательница Регина вообще-то шьёт и настоящую одежду, у неё даже есть свой бренд Ophelica.

Виртуальной одеждой Регина заинтересовалась недавно. Она быстро освоила компьютерные программы, необходимые для того, чтобы создавать 3D-наряды, а также технологию перемещения вещи на фото человека.

Первым её клиентом стал один из участников проекта Sloy — сервиса для распознавания одежды. Команда проекта занималась тем, что сканировала объекты в реальной жизни и встраивала их в приложение. В итоге Регина «сняла мерки» с заказчика и затем создала для него одежду. Результат работы дизайнера клиент оценил в пять тысяч рублей.