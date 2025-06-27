DJI исчезает с рынка США: дроны стало почти невозможно купить

Да, США давно ограничивают использование DJI в армии и госучреждениях, ссылаясь на угрозы безопасности. Но теперь, согласно новому оборонному закону, до конца 2025 года дроны DJI должны пройти специальную проверку. Если проверка провалится или не будет завершена, продукция компании может быть запрещена к продаже.

Дополнительные сложности возникли на таможне — поставки дронов начали задерживать, подозревая, что в их производстве может использоваться принудительный труд в китайском регионе Синьцзян. DJI эти обвинения отвергает и утверждает, что производит технику в других регионах Китая и в Малайзии.

Что американцы имеют? Склады крупных магазинов почти пусты, а новейшая модель Mavic 4 Pro даже не поступила в продажу в стране. Поставщики не знают, как решить проблему, а покупатели остаются ни с чем.