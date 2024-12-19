DJI избежала «прямого» запрета в США, но может попасть под «автоматическое»

NDAA предписывает FCC внести DJI в «закрытый список» в соответствии с законом, если правительственное агентство не подтвердит, что ее продукция безопасна. Попав в этот список, оборудование DJI нельзя будет импортировать, продавать или использовать в американских сетях.

Такие продукты DJI, как дроны и камеры, включая такие любимые многими, как DJI Osmo Pocket 3, могут быть заблокированы. Закон также распространяется на филиалы, дочерние компании и партнеров DJI, предотвращая лазейки, такие как ребрендинг или лицензирование.

DJI назвала NDAA «хорошей новостью», поскольку он не вводит немедленного запрета. Тем не менее, компания критикует отсутствие ясности в вопросе о том, какое агентство будет заниматься оценкой, опасаясь, что запрет может наступить просто потому, что не будет проведена проверка.