Наука и технологии
Опубликовано 19 декабря 2024, 18:41
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DJI избежала «прямого» запрета в США, но может попасть под «автоматическое»

Столкнулась с потенциальным запретом на продажу в США
Сенат США принял закон о полномочиях в области национальной обороны (NDAA), который дает компании DJI один год на то, чтобы доказать, что ее продукция не угрожает «национальной безопасности» страны. Если китайский производитель дронов не сможет этого сделать, его устройства, включая дроны и камеры, будут фактически запрещены на американском рынке.
DJI избежала «прямого» запрета в США, но может попасть под «автоматическое»

© DJI

NDAA предписывает FCC внести DJI в «закрытый список» в соответствии с законом, если правительственное агентство не подтвердит, что ее продукция безопасна. Попав в этот список, оборудование DJI нельзя будет импортировать, продавать или использовать в американских сетях.

Такие продукты DJI, как дроны и камеры, включая такие любимые многими, как DJI Osmo Pocket 3, могут быть заблокированы. Закон также распространяется на филиалы, дочерние компании и партнеров DJI, предотвращая лазейки, такие как ребрендинг или лицензирование.

DJI назвала NDAA «хорошей новостью», поскольку он не вводит немедленного запрета. Тем не менее, компания критикует отсутствие ясности в вопросе о том, какое агентство будет заниматься оценкой, опасаясь, что запрет может наступить просто потому, что не будет проведена проверка.

Источник:Reuters
Автор:Максим Многословный
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