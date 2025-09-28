DJI не смогла покинуть американский список компаний со связями с армией КНР

Судья округа Колумбия заявил, что Министерство обороны представило «достаточные доказательства», что DJI, продающая более половины коммерческих дронов в США, участвует в «китайской оборонной промышленной базе». DJI утверждала, что не принадлежит и не контролируется китайской армией, и просила суд снять её с списка. Суд частично отклонил иные доводы правительства, но в целом отказал компании.

В заявлении DJI выразила разочарование и сообщила, что рассматривает дальнейшие юридические шаги.