DJI не смогла покинуть американский список компаний со связями с армией КНР

Опубликовано 28 сентября 2025, 18:001 мин.
DJI не смогла покинуть американский список компаний со связями с армией КНРСуд прошел не лучшим для компании образом
Суд в США в пятницу отклонил просьбу китайской DJI, крупнейшего производителя дронов в мире, исключить её из списка Минобороны США компаний, якобы сотрудничающих с военными КНР.
© DJI
Судья округа Колумбия заявил, что Министерство обороны представило «достаточные доказательства», что DJI, продающая более половины коммерческих дронов в США, участвует в «китайской оборонной промышленной базе». DJI утверждала, что не принадлежит и не контролируется китайской армией, и просила суд снять её с списка. Суд частично отклонил иные доводы правительства, но в целом отказал компании.
В заявлении DJI выразила разочарование и сообщила, что рассматривает дальнейшие юридические шаги.