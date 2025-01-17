DJI не увидела «политики» в снятии запрета с полетов над зданиями властей США

Опубликовано 17 января 2025, 08:151 мин.
DJI не увидела «политики» в снятии запрета с полетов над зданиями властей СШАПерекладывание ответственности за полёты их дронов — не политический шаг
DJI больше не будет блокировать полеты своих дронов над запрещенными зонами, такими как аэропорты, лесные пожары и правительственные здания США, оставив ответственность за потенциальное использование дронов на усмотрение правоохранительных органов страны. Некоторые считают, что это политическое решение, учитывая последние события, но DJI настаивает, что это не так.
В своем блоге DJI объяснила, что обновление было запланировано несколько месяцев назад, но было отложено по техническим причинам. Компания подчеркнула, что «политика не определяет решения по безопасности», и заявила, что связывать обновление с политикой США «ложно и опасно».
Система геозонирования DJI, запрещающая дронам заходить в определенные зоны, была введена добровольно и не является обязательной для американского рынка. Компания утверждает, что это изменение соответствует принципу ответственности оператора дрона и направлено на сокращение задержек для операторов коммерческих и общественных беспилотников.
В настоящее время DJI сталкивается с возможным запретом на импорт техники в США по «соображениям национальной безопасности».