Наука и технологии
Опубликовано 17 января 2025, 08:15
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DJI не увидела «политики» в снятии запрета с полетов над зданиями властей США

Перекладывание ответственности за полёты их дронов — не политический шаг
DJI больше не будет блокировать полеты своих дронов над запрещенными зонами, такими как аэропорты, лесные пожары и правительственные здания США, оставив ответственность за потенциальное использование дронов на усмотрение правоохранительных органов страны. Некоторые считают, что это политическое решение, учитывая последние события, но DJI настаивает, что это не так.
DJI не увидела «политики» в снятии запрета с полетов над зданиями властей США
© Pedro Henrique Santos

В своем блоге DJI объяснила, что обновление было запланировано несколько месяцев назад, но было отложено по техническим причинам. Компания подчеркнула, что «политика не определяет решения по безопасности», и заявила, что связывать обновление с политикой США «ложно и опасно».

Система геозонирования DJI, запрещающая дронам заходить в определенные зоны, была введена добровольно и не является обязательной для американского рынка. Компания утверждает, что это изменение соответствует принципу ответственности оператора дрона и направлено на сокращение задержек для операторов коммерческих и общественных беспилотников.

В настоящее время DJI сталкивается с возможным запретом на импорт техники в США по «соображениям национальной безопасности».

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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