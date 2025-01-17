DJI не увидела «политики» в снятии запрета с полетов над зданиями властей США

В своем блоге DJI объяснила, что обновление было запланировано несколько месяцев назад, но было отложено по техническим причинам. Компания подчеркнула, что «политика не определяет решения по безопасности», и заявила, что связывать обновление с политикой США «ложно и опасно».

Система геозонирования DJI, запрещающая дронам заходить в определенные зоны, была введена добровольно и не является обязательной для американского рынка. Компания утверждает, что это изменение соответствует принципу ответственности оператора дрона и направлено на сокращение задержек для операторов коммерческих и общественных беспилотников.

В настоящее время DJI сталкивается с возможным запретом на импорт техники в США по «соображениям национальной безопасности».