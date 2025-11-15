DJI представила лёгкий дрон Neo 2 с 4K-видео и умным управлением жестами

DJI представила лёгкий дрон Neo 2 с 4K-видео и умным управлением жестамиХоть с руки запускайте
Рядом с камерой располагается небольшой экран, на котором отображается текущий режим съёмки. Взлететь дрон может прямо с ладони. После полёта функция Return to Palm помогает дрону безопасно приземлиться обратно в руку.
Главное нововведение — расширенное управление жестами. Одна поднятая ладонь позволяет двигать дрон в стороны или вверх и вниз. Две ладони — приближать или отдалять его. Камеру также можно наклонять жестами. Кроме того, Neo 2 принимает голосовые команды через смартфон или Bluetooth-наушники. Для увеличения дальности связи до 10 км можно подключить пульт DJI RC N3.
Neo 2 поддерживает фирменный контроллер и FPV-очки. Он оснащён 12-мегапиксельным сенсором ½ дюйма, объективом f/2.2 и новой стабилизацией на двух осях. Дрон снимает 4K до 100 кадров в секунду и вертикальные ролики в 2,7K. Режимы ActiveTrack и SelfieShot помогают автоматически удерживать человека в кадре и быстро менять планы съёмки. В открытых местах дрон способен отслеживать движение со скоростью до 12 м/с.
Neo 2 имеет встроенные защитные кожухи, датчики со всех сторон, выдерживает ветер до 5 уровня, летает до 19 минут и предлагает 49 ГБ памяти. Стоимость начинается от 239 евро.