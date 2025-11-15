DJI представила лёгкий дрон Neo 2 с 4K-видео и умным управлением жестами

Рядом с камерой располагается небольшой экран, на котором отображается текущий режим съёмки. Взлететь дрон может прямо с ладони. После полёта функция Return to Palm помогает дрону безопасно приземлиться обратно в руку.

Главное нововведение — расширенное управление жестами. Одна поднятая ладонь позволяет двигать дрон в стороны или вверх и вниз. Две ладони — приближать или отдалять его. Камеру также можно наклонять жестами. Кроме того, Neo 2 принимает голосовые команды через смартфон или Bluetooth-наушники. Для увеличения дальности связи до 10 км можно подключить пульт DJI RC N3.