Наука и технологии
Опубликовано 01 августа 2025, 15:43
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DJI представила свою первую экшн-камеру с обзором на 360°

Сначала пылесосы, теперь камеры
DJI анонсировала свою первую 360-градусную экшн-камеру — Osmo 360. Это первая камера такого типа, способная снимать видео в 8K при 50 кадрах в секунду, а также вести непрерывную съёмку в 8K 30fps в течение 100 минут.
DJI представила свою первую экшн-камеру с обзором на 360°

© DJI

Камера использует две матрицы размером 1/1.1 дюйма, которые вместе дают эффект одного большого 1-дюймового сенсора. Устройства оснащены широким динамическим диапазоном (13,5 стопа), светосильной апертурой f/1.9 и работают при ISO от 100 до 51 200.

Osmo 360 может снимать:

  • 360° видео: до 8K 30fps (или 50fps с апскейлом),

  • 4K до 100fps,

  • Обычное видео: до 5K 60fps или 4K 120fps,

  • Фото: 30,72 МП (один объектив) или 120 МП (панорама).

DJI представила свою первую экшн-камеру с обзором на 360°

© DJI

Камера может работать до 190 минут при съёмке 6K 24fps, а также до 1,5 часов при -20°C. В Osmo 360 встроены функции стабилизации: HorizonSteady и RockSteady 3.0, экран 2 дюйма, 128 ГБ встроенной памяти (105 ГБ доступны) и слот microSD до 1 ТБ. Управление возможно жестами и голосом. Также есть Wi-Fi 6 и Bluetooth.

Цена:

  • €480/£410 — стандартный комплект,

  • €630/£540 — «приключенческий» набор с аксессуарами и дополнительными батареями.

Источник:YouTube
Автор:Максим Многословный
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