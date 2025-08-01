DJI представила свою первую экшн-камеру с обзором на 360°

Камера может работать до 190 минут при съёмке 6K 24fps, а также до 1,5 часов при -20°C. В Osmo 360 встроены функции стабилизации: HorizonSteady и RockSteady 3.0, экран 2 дюйма, 128 ГБ встроенной памяти (105 ГБ доступны) и слот microSD до 1 ТБ. Управление возможно жестами и голосом. Также есть Wi-Fi 6 и Bluetooth.

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