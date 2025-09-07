DJI скоро представит свою первую полнокадровую беззеркальную камеру

Новая камера, по слухам, будет использовать пазы, совместимые с объективами Leica, Panasonic и Sigma. Как пишут СМИ, DJI имеет преимущество перед другими новичками на рынке беззеркальных камер благодаря многолетнему опыту работы с обычными камерами — в дронах, экшн-камерах Osmo и 360-градусных записывающих устройствах.

Особенно важно, что DJI владеет Hasselblad, шведским производителем высококлассных среднеформатных камер. Совместная работа уже принесла результат в Hasselblad X2D II 100C с автофокусом на базе LiDAR, в разработке которого участвовала DJI.

По слухам, камера получит «коробчатый» дизайн, похожий на Sony FX3, со встроенным электронным видоискателем в углу корпуса.