DJI выпустит компактную модульную экшн-камеру Osmo Nano в сентябре

По утечке, камера выполнена в модульном дизайне. Основной блок соединяется с дополнительным модулем магнитом. На модуле установлен OLED-экран высокой чёткости, на котором можно вести мониторинг и управлять настройками. Он также позволяет зарядить камеру до 80% всего за 20 минут и содержит слот для SD-карты.

Главный блок камеры можно крепить с разных сторон, как спереди, так и сзади, с возможностью быстрой смены ориентации для селфи, групповых или съёмок от «первого лица». Объём встроенной памяти составит 64 или 128 ГБ.

Особое внимание уделено аксессуарам: крепление на грудь, шнурок для ношения под одеждой и повязка на голову. Также будет адаптер для старых аксессуаров серии Action.

Цены Osmo Nano будут начинаться с $ 369/€ 369 за версию 64 ГБ и $ 399/€ 399 за 128 ГБ.