Длина тела 3,74 метра: найдена гигантская вымершая черепаха-левиафан

Группа палеонтологов из Автономного университета Барселоны опубликовала исследование об ископаемом в журнале Scientific Reports. Размеры черепахи позволили ей получить название Leviathanochelys aenigmatica, что является отсылкой к огромному мифологическому морскому чудовищу Левиафану.

Окаменелость была раскопана по частям в период с 2016 по 2021 год на северо-востоке Испании. Исследователи обнаружили почти полный таз и части верхней раковины. "Образец обладает характерным выступом кости, выступающим вперед из передней части таза", - говорится в заявлении журнала Scientific Reports. "Эта особенность отличается от других морских черепах и указывает на то, что Leviathanochelys представляет собой новый таксон древних морских черепах".

Предполагаемый размер черепахи делает ее крупнейшей из когда-либо обнаруженных в Европе.