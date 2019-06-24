Длительность сна оказалась зависима от температуры воздуха

Во время фазы быстрого сна, или REM-фазы, наблюдается повышенная активность головного мозга. Именно в эти моменты человек видит сны. Понять, что человек (или мышь) находится в REM-фазе можно по быстрым движениям глазных яблок.

Учёные решили проверить, как нейроны меланин-концентрирующего гормона (melanin-concentrating hormone, MCH) участвуют в контроле длительности фазы быстрого движения глаз. Они вывели генетически модифицированных мышей, у которых можно было регулировать работу рецепторов MCH-нейронов.

Как оказалось, при повышении температуры воздуха длительность фазы быстрого сна у мышей увеличивалась. И, что самое интересно, животные с «отключёнными» MCH-нейроны такого эффекта не показывали. Это значит, что при изменении температуры именно MCH-нейроны «задают» продолжительность REM-фазы.