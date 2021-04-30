Наука и технологии
Сегодня в 14:49
Длительность суток на Венере оказалась переменчивой
Может меняться на 20 минут
Средняя продолжительность суток на Венере равна 243 земным дням. Однако новое исследование показало, что длительность суток «сестры Земли» может меняться на 20 минут каждый день.
Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в течение 15 лет облучали Венеру радиоволнами и «ловили» отражённый сигнал. Как оказалось, продолжительность суток на планете меняется в среднем на 20 минут. Скорее всего, это вызвано плотной атмосферой, в 93 раза более массивной, чем земная. Если ветер дует в направлении вращения Венеры, то вращение планеты ускоряется, а когда против — замедляется. Похожее явление наблюдается и на Земле, но наша атмосфера не позволяет ему вносить серьёзные изменения в продолжительность суток. Этот показатель колеблется лишь на миллисекунды.
Открытие важно для будущих космических миссий к Венере. Из-за разницы в 20 минут космические аппараты приземляться не там, где надо.