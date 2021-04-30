Длительность суток на Венере оказалась переменчивой

Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в течение 15 лет облучали Венеру радиоволнами и «ловили» отражённый сигнал. Как оказалось, продолжительность суток на планете меняется в среднем на 20 минут. Скорее всего, это вызвано плотной атмосферой, в 93 раза более массивной, чем земная. Если ветер дует в направлении вращения Венеры, то вращение планеты ускоряется, а когда против — замедляется. Похожее явление наблюдается и на Земле, но наша атмосфера не позволяет ему вносить серьёзные изменения в продолжительность суток. Этот показатель колеблется лишь на миллисекунды.

Открытие важно для будущих космических миссий к Венере. Из-за разницы в 20 минут космические аппараты приземляться не там, где надо.