Наука и технологии
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Для американских военных придумали метод согревания рук без перчаток
Используется браслет с электродами
Инженеры из Института изучения влияния окружающей среды на человека Армии США (USARIEM) придумали устройство для согревания рук без использования перчаток. Это браслет с электродами.
На морозе руки страдают от холода больше всего. Перчатки или варежки — не всегда хороший способ защиты от обморожения, особенно если речь идёт о необходимости работать руками. Альтернативный метод согревания конечностей — общее повышение температуры тела. Например, при помощи электродов.
Учёные решили с этой целью создать устройство в виде браслета, который крепится на предплечье. При этом браслет подключён к батарее, поэтому его можно носить с собой.
Авторы разработки утверждают, что устройство способно согреть пальцы так, что ловкость рук при температуре воздуха в 0,5 градуса Цельсия теряется значительно меньше. В будущем устройство хотят сделать легче.