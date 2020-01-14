Для американских военных придумали метод согревания рук без перчаток

На морозе руки страдают от холода больше всего. Перчатки или варежки — не всегда хороший способ защиты от обморожения, особенно если речь идёт о необходимости работать руками. Альтернативный метод согревания конечностей — общее повышение температуры тела. Например, при помощи электродов.

Учёные решили с этой целью создать устройство в виде браслета, который крепится на предплечье. При этом браслет подключён к батарее, поэтому его можно носить с собой.

Авторы разработки утверждают, что устройство способно согреть пальцы так, что ловкость рук при температуре воздуха в 0,5 градуса Цельсия теряется значительно меньше. В будущем устройство хотят сделать легче.