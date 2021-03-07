Для американских военных создадут реактивные ранцы

2 марта Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) начало принимать заявки по «портативной персональной системе воздушной мобильности». Она будет использоваться американскими военными.

DARPA хочет, чтобы системы могли быть развёрнуты с воздуха, чтобы военные могли проникнуть на враждебную территорию, или развёрнуты на земле, чтобы солдаты могли лучше передвигаться по бездорожью. То есть теоретически в будущем американские военные смогут проникать на территорию врага с помощью реактивных ранцев.

Хотя реактивные ранцы — не единственный формат, который рассматривает DARPA. Это могут быть и костюмы-крыло, и планеры, и парашюты. Управление также хочет, чтобы портативная персональная система воздушной мобильности была достаточно простой в использовании.