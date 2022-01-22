Для американских военных создадут роботизированные автоколонны

Как пишет «Военное обозрение», в 2021 году армия опробовала новую технологию. Сейчас у военных есть 40 грузовиков M1075 PLS (PLS – «система паллетной загрузки»), которые управляются специально созданным программным обеспечением LF 1.3. Оно же связывает транспортные средства в единую сеть.

Сообщается, что пока автоматизированные грузовики могут создавать колонну из 7-8 машин, парковаться в линию, маневрировать с прицепом задним ходом. Технологию будут совершенствовать и дальше.

Пока у технологии есть некоторые проблемы. Её, например, ещё предстоит адаптировать для движения по бездорожью.