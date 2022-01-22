Для американских военных создадут роботизированные автоколонны

Наука и технологии
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Для американских военных создадут роботизированные автоколонныСмогут работать при отсутствии GPS
Во время войн в Ираке и Афганистане взрывчатка, заложенная повстанцами, нацеливалась на автоколонны, перевозившие войска и грузы. Чтобы избежать этой угрозы, в США создают автоматизированные колонны.
Как пишет «Военное обозрение», в 2021 году армия опробовала новую технологию. Сейчас у военных есть 40 грузовиков M1075 PLS (PLS – «система паллетной загрузки»), которые управляются специально созданным программным обеспечением LF 1.3. Оно же связывает транспортные средства в единую сеть.
Сообщается, что пока автоматизированные грузовики могут создавать колонну из 7-8 машин, парковаться в линию, маневрировать с прицепом задним ходом. Технологию будут совершенствовать и дальше.
Пока у технологии есть некоторые проблемы. Её, например, ещё предстоит адаптировать для движения по бездорожью.
Источник: Военное обозрение