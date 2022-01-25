Для американских военных создали игровой симулятор воздушных боёв

В Unity утверждают, что их симуляция была предназначена только для учебных целей, а не для пособничества «убийствам людей». Ранее стало известно, что сотрудники компании были в глубоком конфликте в руководством по поводу военных контрактов. Дело в том, что разработчики Unity могут работать над одной системой, например, над проектом искусственного интеллекта, не понимая и даже не подозревая, что затем эта система может быть интегрирована с военным продуктом.

Проект Unity для военных имитирует воздушный бой между истребителями с близкого расстояния. Генералы смогут наблюдать за этим с высоту птичьего полёта.