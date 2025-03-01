Для антарктических исследований США наступили кризисные времена

США располагают тремя исследовательскими станциями в Антарктиде, где ученые изучают изменение климата, космос и физику высоких энергий. В связи с увольнением важнейших сотрудников NSF, сокращением финансирования и отсутствием четкого руководства исследовательские проекты и обслуживание станций находятся под угрозой. Ученые опасаются, что даже кратковременные сбои в работе могут нанести долгосрочный ущерб, и многие подумывают о том, чтобы уехать из США в другие страны, такие как Германия и Китай, которые уже набирают талантливых специалистов.

Помимо научных исследований, растут и политические опасения.