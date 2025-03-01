Для антарктических исследований США наступили кризисные времена

Опубликовано 01 марта 2025, 07:301 мин.
Для антарктических исследований США наступили кризисные временаПереживают кризис
Антарктическая программа США (USAP) переживает серьезный кризис в связи с резким сокращением бюджета, навязанным Департаментом эффективности правительства (DOGE), инициатором реструктуризации которого является Илон Маск. Эти сокращения привели к массовым увольнениям в Национальном научном фонде (NSF), который курирует антарктические исследования, в результате чего ученые оказались в неведении относительно своего будущего.
© Ferra.ru
США располагают тремя исследовательскими станциями в Антарктиде, где ученые изучают изменение климата, космос и физику высоких энергий. В связи с увольнением важнейших сотрудников NSF, сокращением финансирования и отсутствием четкого руководства исследовательские проекты и обслуживание станций находятся под угрозой. Ученые опасаются, что даже кратковременные сбои в работе могут нанести долгосрочный ущерб, и многие подумывают о том, чтобы уехать из США в другие страны, такие как Германия и Китай, которые уже набирают талантливых специалистов.
Помимо научных исследований, растут и политические опасения.