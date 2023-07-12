Для армии США создадут ракетную систему нового поколения

Плоское пространство палубы современных боевых кораблей на самом деле является рабочей частью системы вертикального пуска, состоящей из массива ракет, направленных прямо вверх. Вместо того чтобы направлять пусковую установку в сторону цели, система вертикального пуска посылает ракету вверх, после чего она фиксируется на враге и направляется к нему. Такая система имеет массу преимуществ, но у нее есть и недостатки: для ее размещения требуется как минимум достаточно глубокий корпус, который можно переоборудовать под эту систему.

Для преодоления этого недостатка компания BAE Systems планирует разработать систему NGELS, которая будет использовать подсистемы системы вертикального пуска Mk 41 в палубной пусковой установке с фиксированным углом наклона.

NGELS будет вооружен вариантом ESSM Block 2, который представляет собой более многоцелевую ракету класса «земля-воздух» и «земля-земля» для защиты авианосцев и других плоскопалубных кораблей и может быть легко интегрирован в существующие корабли и их системы управления оружием и контроля.