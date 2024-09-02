Для астронавтов создали VR-симуляторы Луны

В амбициозном проекте, возглавляемом Кипом Ходжесом из Школы исследования Земли и космоса Университета штата Аризона, используются новейшие снимки и лазерные сканы с орбитального аппарата NASA Lunar Reconnaissance Orbiter для создания VR-моделей, которые практически неотличимы от реальной лунной поверхности, отмечают разработчики. Эти виртуальные среды позволят астронавтам исследовать потенциальные места посадки и отрабатывать «внекорабельную деятельность» (ВД) на смоделированном лунном ландшафте.

«Эти VR-симуляции становятся важными инструментами для планирования миссий, обеспечивая астронавтам возможность разрабатывать и проводить наиболее безопасные и эффективные операции на Луне», — говорит профессор Ходжес. «Благодаря этой технологии следующее поколение лунных исследователей сможет начать свое путешествие задолго до того, как покинет Землю».