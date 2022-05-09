Для бедных американцев снизят стоимость интернета

Пакет на сумму 1 триллион долларов был принят Конгрессом в прошлом году. Эта сумма включает финансирование программы доступного подключения в размере 14,2 миллиарда долларов. По этой программе предоставляются ежемесячные субсидии в размере 30 долларов на интернет-услуги для миллионов домохозяйств с низким доходом.

Благодаря новому обязательству со стороны интернет-провайдеров около 48 миллионов домохозяйств будут иметь право на ежемесячные тарифные планы стоимостью 30 долларов за интернет скоростью 100 мегабит в секунду.

Ранее президент США Джо Байден сделал приоритетом расширение высокоскоростного доступа в интернет в сельских районах и районах с низким уровнем дохода.