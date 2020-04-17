Для бездомных кошек создали соцсеть

Соцсеть под названием Yan Yuan Mao разработали студенты Пекинского университета. Пока социальная сеть охватывает только кошек, живущих на территории кампуса.

Yan Yuan Mao построена на основе крупнейшего сервиса Китая — WeChat. Для каждой кошки там можно создать профиль, опубликовать в нём фотографию и рассказать об особенностях животного: как его зовут, что он любит есть, где чаще всего находится. Также на страничках можно указывать действия котов в режиме реального времени. У «пользователей» соцсети есть и друзья, как в Facebook или «ВКонтакте». Это другие животные, с которыми хозяин страницы и правда дружит. Котов, которые уже нашли хозяев, подписывают как «выпускники».