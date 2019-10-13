Наука и технологии
Сегодня 16:21
Для борьбы с AMD Intel потратит больше денег, чем зарабатывает конкурент
У Intel есть основания для беспокойства
Стало известно, что Intel готова потратить на конкурентную борьбу с AMD $3 млрд. Интересно то, что за прошлый год AMD заработала в десять раз меньше этой суммы.
По словам источника, Intel планирует бороться за рыночную долю с AMD посредством снижения цен на продукты, акций, скидок и маркетинговых кампаний. На всё это компания заложила бюджет в $3 млрд в текущем году. Отметим, что чистая прибыль AMD в прошлом году составила $300 млн.
Поводы для беспокойства у Intel, конечно, есть. В последнее время AMD занимает всё большую часть рынка процессоров, оттесняя конкурента. Поэтому недавно Intel начала реализовывать новую политику. Например, компания снизила цены на настольные процессоры Core девятого поколения без интегрированной графики.
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