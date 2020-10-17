Для борьбы с пожарами начали использовать сбрасывающие огненные шары дроны

Огненные шары размером с теннисный мячик назвали Dragon Eggs. Они взрываются при ударе об землю, начиная небольшой пожар. Цель данного мероприятия — уничтожить возможные источники топлива для большого пожара, который распространяется поблизости. Один дрон может выпустить около 450 Dragon Eggs за считанные минуты.

Беспилотные аппараты для выполнения этой задачи выбрали неслучайно. Они позволяют работать ночью и в условиях сильной задымленности. Кроме того, если беспилотник разобьётся, ничего катастрофического не случится.

В этом году из-за масштабных неконтролируемых пожаров спрос на беспилотники значительно вырос.