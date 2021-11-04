Для чего Китаю ядерное оружие на границе с Россией

Одним из вариантов подобного оружия вполне может стать баллистическая ракета с гиперзвуковым блоком DF-ZF. Известно, что её испытание прошло в октябре этого года. Разместиться в шахтах у границы с Россией способна и DF-41, которая была усовершенствована под гиперзвуковое оружие.

На границе с Россией ранее - в 2017 году - находились твердотопливные межконтинентальные ракеты «Дунфен-41». Причём тогда они были расположены в 700 км от Владивостока. По мнению американских специалистов, тогда основной целью такого размещения являлось сдерживание США. А заодно и их союзников - Южную Корею и Японию.

Если возвратиться к строительству 300 новых шахт, то по этому поводу европейские эксперты сообщают, что такое «беспрецедентное наращивание ядерной мощи» скажется на всех ядерных державах. Тем более что Штаты вполне способны в будущем нанести предупредительные удары по Китаю как по главному противнику в возможной Третьей мировой.