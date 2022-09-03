Для чего люди активно жестикулируют во время разговора. Необычное объяснение

Например, летучие мыши синхронизируют их эхолокационную вокализацию и взмахи крыльев. Примерно то же самое могут делать люди.

«Когда летучая мышь определяет эхолокацию во время полёта, напряжение мышц, которое вызывает взмахи крыльев, также приводит к небольшому сжатию лёгких. Летучей мыши становится более экономично издавать звук в конкретные моменты цикла взмахов крыльев, что приводит к синхронизации», — пояснили исследователи.

Они заявили, что и у людей жесты рук влияют на движения грудной клетки, которые слегка изменяют объём лёгких, таким образом регулируя звучание голоса.