Для чего люди активно жестикулируют во время разговора. Необычное объяснение

03 сентября, 18:08
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Для чего люди активно жестикулируют во время разговора. Необычное объяснениеВозможно, мы ведём себя как летучие мыши
Исследователи выдвинули новую гипотезу, почему люди часто ритмично двигают руками во время разговора. Они предположили, что жестикуляция активирует древнюю связь.
Например, летучие мыши синхронизируют их эхолокационную вокализацию и взмахи крыльев. Примерно то же самое могут делать люди.
«Когда летучая мышь определяет эхолокацию во время полёта, напряжение мышц, которое вызывает взмахи крыльев, также приводит к небольшому сжатию лёгких. Летучей мыши становится более экономично издавать звук в конкретные моменты цикла взмахов крыльев, что приводит к синхронизации», — пояснили исследователи.
Они заявили, что и у людей жесты рук влияют на движения грудной клетки, которые слегка изменяют объём лёгких, таким образом регулируя звучание голоса.