Для чего Россия «возродила» ракетный комплекс «Нудоль»И почему этим недовольны США
15 ноября в ходе испытаний ракетного комплекса «Нудоль» был сбит один из недействующих советских спутников «Целина-Д». В ответ на это США заявили, что проведение подобных испытаний представляет опасность для МКС и других аппаратов, находящихся на орбите. Но важно то, что на самом деле эти испытания - далеко не первые в мире. Перед этим, два года назад, сами американцы тестировали своё оружие. А затем их проводили Китай и Индия.
Цель же России сейчас - способствовать развитию технологий для нейтрализации технологического рывка. Это не позволит в дальнейшем Штатам вырваться вперёд: через пять лет американцы собираются поместить на околоземной орбите оружие для поражения наземных объектов - X37B.
Кроме того, за некоторое время до того, как оказалась сбита «Целина-Д», Россия заявляла официально, что никакой угрозы для МКС испытания ракетного комплекса не несут.
По мнению военного эксперта Дмитрия Литовкина, это всё случилось из-за выхода США из договора по ПРО (договор об ограничении систем противоракетной обороны). Этот договор содержал пункт, согласно которому создавать мобильные системы ПРО было запрещено. Также, по словам Литовкина, у России сейчас есть несколько подобных ракетных комплексов: это С-500 и С-550. Первый предназначен для поражения ближних целей, а второй - дальних. В Америке идёт работа над подобным оружием, однако существенных результатов там пока не достигли. По мнению эксперта, именно по этой причине Пентагон так напуган тем, что «Нудоль» смог сбить спутник.