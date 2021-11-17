Для чего Россия «возродила» ракетный комплекс «Нудоль»

15 ноября в ходе испытаний ракетного комплекса «Нудоль» был сбит один из недействующих советских спутников «Целина-Д». В ответ на это США заявили, что проведение подобных испытаний представляет опасность для МКС и других аппаратов, находящихся на орбите. Но важно то, что на самом деле эти испытания - далеко не первые в мире. Перед этим, два года назад, сами американцы тестировали своё оружие. А затем их проводили Китай и Индия.

Цель же России сейчас - способствовать развитию технологий для нейтрализации технологического рывка. Это не позволит в дальнейшем Штатам вырваться вперёд: через пять лет американцы собираются поместить на околоземной орбите оружие для поражения наземных объектов - X37B.