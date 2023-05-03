Для чего у монет делают ребристые края

Решение проблемы заключалось в том, что на рёбра монет стали наносить надписи или узоры. С таких монет что-то срезать было бессмысленно, так как это сразу же бросалось в глаза.

Сегодня монеты до сих пор производят с ребристыми краями. Связано это с тем, что люди не захотели менять уже существующие штампы на производстве, а также с тем, что смотрятся такие монеты красивее, лучше лежат в руке.