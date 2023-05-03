Для чего у монет делают ребристые края

Для чего у монет делают ребристые краяИ какое значение имела эта деталь раньше
Сегодня у монет большинства стран мира на рёбрах есть узоры или какой-нибудь текст. И такие «украшения» раньше играли очень важную роль.
В прошлом люди использовали для торговли монеты, изготовленные из драгоценных металлов. И ценность монеты была равна ценности металла, из которого она сделана. Обычно в простых монетах было более 90% драгоценных металлов. И мошенники долгое время этим пользовались: они стачивали или срезали монеты по краям, а эту область заполняли более дешёвым металлом.
Решение проблемы заключалось в том, что на рёбра монет стали наносить надписи или узоры. С таких монет что-то срезать было бессмысленно, так как это сразу же бросалось в глаза.
Сегодня монеты до сих пор производят с ребристыми краями. Связано это с тем, что люди не захотели менять уже существующие штампы на производстве, а также с тем, что смотрятся такие монеты красивее, лучше лежат в руке.