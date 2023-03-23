Для чего ученые "взламывают" фотосинтез“Многие ученые говорили, что это невозможно”
Исследователи "взломали" самые ранние стадии фотосинтеза. Таким образом они обнаружили новые способы извлечения энергии из этого процесса. Все это полезно для изучения чистого топлива и возобновляемой энергии.
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Международная группа физиков, химиков и биологов смогла изучить фотосинтез, во время которого происходит процесс преобразования солнечного света в энергию.
Используя методы сверхбыстрой спектроскопии для изучения движения энергии, исследователи обнаружили, что химические вещества, которые могут извлекать электроны из молекулярных структур, ответственных за фотосинтез, делают это на начальных стадиях, а не намного позже, как считалось ранее.
Такая "перестройка" понимания фотосинтеза может улучшить способы борьбы с избытком энергии и создать новые, более эффективные способы ее использования.
"Многие ученые пытались извлечь электроны из более ранней точки фотосинтеза, но говорили, что это невозможно, потому что энергия так глубоко запрятана в белковом каркасе", - сказал один из авторов новой работы. "Тот факт, что мы можем украсть их на более ранней стадии процесса, просто поражает воображение.".