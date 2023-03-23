Для чего ученые "взламывают" фотосинтез

Международная группа физиков, химиков и биологов смогла изучить фотосинтез, во время которого происходит процесс преобразования солнечного света в энергию.

Используя методы сверхбыстрой спектроскопии для изучения движения энергии, исследователи обнаружили, что химические вещества, которые могут извлекать электроны из молекулярных структур, ответственных за фотосинтез, делают это на начальных стадиях, а не намного позже, как считалось ранее.

Такая "перестройка" понимания фотосинтеза может улучшить способы борьбы с избытком энергии и создать новые, более эффективные способы ее использования.

"Многие ученые пытались извлечь электроны из более ранней точки фотосинтеза, но говорили, что это невозможно, потому что энергия так глубоко запрятана в белковом каркасе", - сказал один из авторов новой работы. "Тот факт, что мы можем украсть их на более ранней стадии процесса, просто поражает воображение.".