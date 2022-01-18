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Для чего в 2022 году нужна именно электронная визитка

Объяснили на vc.ru
Сейчас благодаря развитию цифровых технологий появился ещё один вариант визитки, помимо бумажной. В частности, её электронная версия. Подробнее - в материале.
Для чего в 2022 году нужна именно электронная визитка

В 2022 году существуют электронные визитки. Их можно добавить в любое приложение, которое позволяет хранить карты: Apple Wallet, Google Pay. Для того чтобы поделиться своими контактами, нужно дать другому человеку отсканировать свой QR-код. Также такой вариант визитки предоставляет человеку большое количество возможностей.

Так, к примеру, с такой версией вы будете выглядеть человеком, который разбирается в том, что происходит сейчас в мире. Также подобный вариант визитки привлекает внимание.

Довольно сложно потерять или забыть такую визитку. Ведь большинство из нас носят с собой смартфон постоянно.

Для чего в 2022 году нужна именно электронная визитка

Электронная версия контактов позволяет сохранить деревья, которые вырубаются для создания бумажной.

Наконец, подобная визитка в период пандемии является самой безопасной. Передать заболевание через карточку точно не получится.

Поэтому электронную визитку, по мнению автора, можно считать трендом нынешнего 2022 года.

Источник: vc.ru
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