Для чего в 2022 году нужна именно электронная визитка

В 2022 году существуют электронные визитки. Их можно добавить в любое приложение, которое позволяет хранить карты: Apple Wallet, Google Pay. Для того чтобы поделиться своими контактами, нужно дать другому человеку отсканировать свой QR-код. Также такой вариант визитки предоставляет человеку большое количество возможностей.

Так, к примеру, с такой версией вы будете выглядеть человеком, который разбирается в том, что происходит сейчас в мире. Также подобный вариант визитки привлекает внимание.

Довольно сложно потерять или забыть такую визитку. Ведь большинство из нас носят с собой смартфон постоянно.