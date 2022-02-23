Для чего в почве нужен углерод, который влияет на изменение климата на планете

Для чего в почве нужен углерод, который влияет на изменение климата на планетеОтвечает эксперт BBC Science Focus Magazine
Автор статьи подчёркивает, что углерод играет жизненно важную роль в глобальном углеродном цикле. Сейчас учёные стараются найти способы использовать почву в качестве поглотителя углекислого газа, который содержится в воздухе.
На самом деле только 42 процента углекислого газа находится в листьях растений. Оставшаяся часть - под землёй, то есть в корнях, микроорганизмах в почве, частично разложившихся веществах. При этом когда растение умирает, углерод, который был в его корнях, там и продолжает оставаться.
В почве углерод может разлагаться. В результате образуются частицы, способные с помощью химических реакций соединяться с глиной в почве.
Некоторые соединения углерода способны растворяться в воде. Поэтому после дождя они могут проникать ещё глубже в почву. За счёт большого количества органических веществ (углерода) в почве удерживается ещё больше воды, что делает землю более устойчивой к засухе.
Кроме того, почвы с высоким содержанием органического углерода содержат больше микроорганизмов и питательных веществ. Всё это ускоряет рост растений.