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Для чего в почве нужен углерод, который влияет на изменение климата на планете

Отвечает эксперт BBC Science Focus Magazine
Почва способна удерживать углерод. Однако из-за человеческой деятельности с начала ведения сельского хозяйства в воздух попало из почвы 110 миллиардов тонн углерода. Это негативно сказалось на состоянии окружающей среды и изменении климата. Но для чего вообще нужен в почве углерод? Об этом - в материале.
Для чего в почве нужен углерод, который влияет на изменение климата на планете

Автор статьи подчёркивает, что углерод играет жизненно важную роль в глобальном углеродном цикле. Сейчас учёные стараются найти способы использовать почву в качестве поглотителя углекислого газа, который содержится в воздухе.

На самом деле только 42 процента углекислого газа находится в листьях растений. Оставшаяся часть - под землёй, то есть в корнях, микроорганизмах в почве, частично разложившихся веществах. При этом когда растение умирает, углерод, который был в его корнях, там и продолжает оставаться.

Для чего в почве нужен углерод, который влияет на изменение климата на планете

В почве углерод может разлагаться. В результате образуются частицы, способные с помощью химических реакций соединяться с глиной в почве.

Некоторые соединения углерода способны растворяться в воде. Поэтому после дождя они могут проникать ещё глубже в почву. За счёт большого количества органических веществ (углерода) в почве удерживается ещё больше воды, что делает землю более устойчивой к засухе.

Кроме того, почвы с высоким содержанием органического углерода содержат больше микроорганизмов и питательных веществ. Всё это ускоряет рост растений.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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