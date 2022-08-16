Для чего животным нужны хвосты и почему их нет у людей

У некоторых животных хвосты стали средством защиты. Например, у скатов (хвост с жалом), ядовитых гремучих змей. В то же время осы могут при помощи хвоста не только жалить, но и откладывать яйца.

Жирафы, гну, североамериканские бизоны, лошади, домашние коровы отличаются тем, что хвосты у них - с пучками длинных волос. Благодаря им они отмахиваются от насекомых.

Птицам необходимы хвосты для удержания равновесия, для управления полётом и уменьшения сопротивления во время него. Также индейки и павлины используют хвост как способ привлечения внимания самок.

Животные, которые выходят на охоту и живут группами (к примеру, волки), кладут хвост особым образом, чтобы обозначить свой ранг.

Собаки могут при помощи хвоста «общаться» с другими. Например, если они взволнованы, то будут вилять хвостом.

Учёные полагают, что у предков человека когда-то были хвосты. Однако они исчезли примерно 20 миллионов лет назад. Почему так произошло? Дело в том, что в этот период люди начали ходить прямо, поэтому им больше не нужно было сохранять равновесие при помощи хвоста.