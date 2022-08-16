Для чего животным нужны хвосты и почему их нет у людей

Для чего животным нужны хвосты и почему их нет у людейОбъясняет учёный-антрополог
Самые первые рыбы, как считают учёные, использовали свои хвосты (которые имели форму веера) в качестве плавников. То есть они помогали им перемещаться в океане и спасаться от хищников. В процессе эволюции некоторые рыбы стали превращаться в существ, которые обитают на суше. Современные насекомые, птицы, рептилии и т.п. используют собственные хвосты для самых разных целей.
Например, для поддержания равновесия и помощи при передвижении. Считается, что хвост помогал динозаврам передвигаться на двух ногах, поскольку таким образом достигался баланс между тяжёлой головой и телом существа. Благодаря этому динозавр мог быстро бегать. Сегодня для равновесия и для передвижения хвост используют кенгуру. Кошкам нужен хвост для балансирования, обезьянам - для поддержания равновесия и для того, чтобы держаться за ветки деревьев.
У некоторых животных хвосты стали средством защиты. Например, у скатов (хвост с жалом), ядовитых гремучих змей. В то же время осы могут при помощи хвоста не только жалить, но и откладывать яйца.
Жирафы, гну, североамериканские бизоны, лошади, домашние коровы отличаются тем, что хвосты у них - с пучками длинных волос. Благодаря им они отмахиваются от насекомых.
Птицам необходимы хвосты для удержания равновесия, для управления полётом и уменьшения сопротивления во время него. Также индейки и павлины используют хвост как способ привлечения внимания самок.
Животные, которые выходят на охоту и живут группами (к примеру, волки), кладут хвост особым образом, чтобы обозначить свой ранг.
Собаки могут при помощи хвоста «общаться» с другими. Например, если они взволнованы, то будут вилять хвостом.
Учёные полагают, что у предков человека когда-то были хвосты. Однако они исчезли примерно 20 миллионов лет назад. Почему так произошло? Дело в том, что в этот период люди начали ходить прямо, поэтому им больше не нужно было сохранять равновесие при помощи хвоста.