База данных WeedECO, доступная через исследовательский архив Оксфордского университета, — это не просто коллекция видов растений. В ней скрупулезно каталогизированы функциональные особенности каждого сорняка, включая особенности роста, репродуктивные стратегии и устойчивость к стрессовым факторам окружающей среды. Эта подробная информация дает уникальную возможность заглянуть в прошлые методы управления традиционными сельскохозяйственными системами.

«Изучая исторические популяции сорняков, а не сами культуры, мы можем получить уникальный взгляд на то, как менялись методы ведения сельского хозяйства с течением времени», — объясняет эколог растений Джон Ходжсон из Шеффилдского университета. «Эти данные могут помочь нам понять, как общество приспосабливалось к различным условиям окружающей среды и насколько устойчивы были его системы производства продуктов питания».

Значение базы данных выходит за рамки исторических исследований. Она также содержит ценные подсказки для решения проблем, связанных с изменением климата и устойчивым производством продуктов питания.