Для дачников создали портативное устройство для обнаружения свинца в почве

Доцент Раджалакшми Нандакумар отметила, что многие садоводы не знают о риске загрязнения свинцом городской почвы. Они думают об уровне pH, но никто не говорит, что нужно проверить почву на содержание свинца, сказала она.

Проект был вдохновлен исследованием образцов почвы в Нью-Йорке, где почти половина содержала свинец в количестве, превышающем 400 частей на миллион — прежний порог безопасности, установленный в стране.

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