Для дачников создали портативное устройство для обнаружения свинца в почве

Опубликовано 05 января 2025, 01:301 мин.
Для дачников создали портативное устройство для обнаружения свинца в почвеSoilScanner
Исследователи Корнеллского технологического института создали портативное устройство SoilScanner, которое использует радиочастотные сигналы и машинное обучение для обнаружения свинца в почве. Он представляет собой более дешевую и простую альтернативу традиционным методам тестирования, которые часто включают лабораторный анализ с использованием химических веществ или дорогостоящих рентгенофлуоресцентных приборов.
© Cornell Tech
Доцент Раджалакшми Нандакумар отметила, что многие садоводы не знают о риске загрязнения свинцом городской почвы. Они думают об уровне pH, но никто не говорит, что нужно проверить почву на содержание свинца, сказала она.
Проект был вдохновлен исследованием образцов почвы в Нью-Йорке, где почти половина содержала свинец в количестве, превышающем 400 частей на миллион — прежний порог безопасности, установленный в стране.
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