Для дата-центров создали систему охлаждения нового поколения

Инновационная двухфазная система охлаждения Парка, получившая поддержку в размере около 1,65 миллиона долларов от инициативы COOLERCHIPS Министерства энергетики США, обещает значительное снижение энергопотребления. Эта система использует фазовый переход, превращая жидкость в пар, для более эффективного рассеивания тепла. Она работает пассивно при низких требованиях к охлаждению и потребляет минимум энергии при активном использовании, сообщает Парк.

Центры обработки данных, на которые в 2022 году приходилось более 4% потребляемой в США электроэнергии, тратят 40% этой энергии на охлаждение. Разработка Парка, которая легко интегрируется в серверные стойки, призвана удовлетворить будущие потребности в охлаждении по мере развития вычислений, основанных на ИИ.