Для долгих и суровых лунных ночей создадут "шипастый" луноход

По словам представителей Astrobotic, CubeRover в конечном итоге отправится на Луну на борту планируемой миссии Astrobotic, где его испытают на лунной поверхности и обеспечат связь с помощью спутников.

"Эта миссия способна открыть новую эру надежной лунной робототехники, когда инструменты и полезные нагрузки смогут продержаться на поверхности Луны от нескольких месяцев до нескольких лет", - сказал в своем заявлении директор Astrobotic по системам лунной поверхности Майк Провензано.

День и ночь на Луне сменяют друг друга примерно каждые две недели. Ночь на спутнике Земли холодная, так температура может достигать -130 градусов по Цельсию. Компания Astrobotic работает над созданием лунных ночных тепловых систем для роверов и лендеров, чтобы их батареи и электроника не вышли из строя из-за экстремальной погоды. CubeRover будет рассчитан на 28 дней пребывания на лунной поверхности, что даст ему две недели пребывания в ночи.

NASA готовится к запуску "Артемиды-1", первой из серии миссий, направленных на возвращение людей на Луну для устойчивого присутствия на ней. Космическое агентство планирует высадить мужчину и женщину в районе южного полюса Луны, где есть низменные участки, которые постоянно скрыты темнотой.