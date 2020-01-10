Для ФБР изготовили шпионские камеры в надгробиях

Согласно описанию решения, камера в надгробии способна записывать аудио и имеет батарею, которой хватает на два дня. Помимо такого предложения брошюра содержала описания камер, встроенных в пылесосы, будильники и даже в детские автомобильные сиденья.

Журналисты, узнавшие об этом, обратились за комментариями в Special Services Group, однако получили письмо с предупреждением о судебном иске против издания, в случае если оно опубликует брошюру. Представители производителя камер также указали, что публикация в СМИ может поставить под угрозу жизнь представителей правоохранительных органов.