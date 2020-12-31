Наука и технологии
Сегодня 14:40
Для индийских военных создали квантовый генератор случайных чисел
Пригодится в криптографии
Учёные из Мумбаи по заказу индийских военных создали квантовый генератор случайных чисел с преобразованием в двоичный код. Это необходимо для безопасного обмена информацией.
Как пишет «Военное обозрение», в Индии изобретение назвали революционным. Военным оно пригодится для секретного обмена данными. Квантовый генератор можно применять в том числе и в криптографии. Можно создавать ключи для защиты информации.
Помимо этого генерация истинного случайного числа позволит повысить возможности робототехники и алгоритмов искусственного интеллекта. А эти направления сейчас важны для оборонной промышленности.
По информации журналистов, генератор индийских учёных способен переводить случайное число в двоичную последовательность с высокой скоростью. Устройство полагается на фундаментальное свойство света — то, что он может вести себя и как волна, и как частица.