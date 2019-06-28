Для интернет-магазинов введут единые правила

В мире могут ввести единые правила онлайн-торговли. О необходимости скорейшей разработки международных правил относительно ведения интернет-торговли и передачи данных заявил Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на открывшемся в Осаке саммите лидеров стран группы «двадцати».

Синдзо Абэ сообщил: «Выработка правил интернет-торговли и передачи данных, которые являются двигателями развития промышленной отрасли, является срочной задачей. Значительные объемы данных, которые передаются в мире и способствуют инновациям, также формируют значительные социальные вызовы».

Он также отметил важность формирования «экосистем со свободной передачей данных на основе доверия». Он объявил: «Мы, совместно с 78 странами и регионами, разделяющими одинаковое стремление в рамках ВТО, заявляем о начале "осакского пути».

Первое заседания саммита G20, стартовавшего в Осаке в Японии, будет посвящено вопросам глобальной экономики, торговли и инвестиций.