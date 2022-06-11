Для интернета Илона Маска активируют лазерные спутники

Starlink уже подал заявку в Федеральную комиссию по связи (FCC), чтобы получить разрешения на активацию.

В начале прошлого года Илон Маск сообщил, что все новые спутники будут оснащены лазерами. Их активация также позволит космическим кораблям передавать данные, не полагаясь на наземные станции.

Вчера Минцифры Украины сообщило, что компания Starlink получила лицензию оператора в стране. Ранее Илон Маск передал Украине терминалы Starlink, чтобы страна могла наладить связь в пострадавших от боевых действий районах. Всего спутниковый интернет доступен в 32 странах мира, но не в России.