Для использования ИИ в медицине создали «этичный кодекс»: что он гласит

В двух работах, опубликованных в журнале Journal of Nuclear Medicine, целевая группа подчеркнула необходимость прозрачности и справедливости в использовании медицинских устройств с искусственным интеллектом.

В рекомендациях подчеркивается, что разработчики ИИ должны предоставлять четкую информацию о точности и ограничениях устройства. Медицинские работники должны быть осторожны и не полагаться на прогнозы искусственного интеллекта, а при принятии решений о лечении пациентов всегда ориентироваться на человеческий фактор.

Ключевую роль играет прозрачность, и разработчики должны обеспечить тестирование моделей ИИ на точность в различных условиях и среди различных групп пациентов, включая расу и пол. Медицинские устройства с искусственным интеллектом должны быть откалиброваны для всех групп населения, чтобы не усугублять неравенство в сфере здравоохранения.

Херингтон считает, что эти рекомендации применимы к медицинским устройствам с искусственным интеллектом в целом, и по мере развития технологий необходимо срочно создавать этические и нормативные рамки.

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