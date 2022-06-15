Для использования карт "Мир" пластик не понадобится

Внедрять новый способ начнут уже с 25 октября. Для покупки товаров вам больше не понадобится носить с собой карточку, достаточно будет сгенерировать QR-код в программе Mir Pay или в приложении банка и показать его продавцу, который считает его и таким образом будет произведена оплата. Отмечается, что использовать такой способ будет возможно только после аутентификации держателя карты.