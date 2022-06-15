Для использования карт "Мир" пластик не понадобится

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Для использования карт "Мир" пластик не понадобитсяПеренимаем китайский опыт
Для оплаты картой “Мир” вскоре не понадобится пластик. Так, для этих целей можно будет использовать QR-коды, о чем сообщают “Известия” со ссылкой на представителей платежной системы и крупных банков.
Внедрять новый способ начнут уже с 25 октября. Для покупки товаров вам больше не понадобится носить с собой карточку, достаточно будет сгенерировать QR-код в программе Mir Pay или в приложении банка и показать его продавцу, который считает его и таким образом будет произведена оплата. Отмечается, что использовать такой способ будет возможно только после аутентификации держателя карты.
QR-код в данном случае выступает еще одним форм-фактором карты и позволяет оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона
Национальная платежная система «Мир»
При этом такая система с QR-кодами активно используют в Китае. Так, она работает в приложениях WeChat и Alipay.