Для каких людей вредно чрезмерно ограничивать употребление соли

Исследователи провел анализ данных 1713 человек в возрасте 50 лет и старше с сердечной недостаточностью и сохранённой фракцией выброса. Участников спросили, сколько соли они обычно добавляют при приготовлении пищи: риса, макарон, супа, мяса, овощей и т.д. Если вообще не добавляли, то ставился балл 0, если одну восьмую чайной ложки — 1 балл, если одну четвёртую — 2 балла, половину — 3 балла.

Около половины участников имели нулевой балл. Более половины из них были мужчинами (56%), и весили значительно больше других, а также имели более низкое диастолическое артериальное давление. Их также чаще госпитализировали по поводу сердечной недостаточности, у них чаще был диабет второго типа, более низкая функция почек и т.д.

Учёные пришли к выводу, что лица в возрасте 70 лет и младше значительно чаще получали пользу от добавления соли в пищу.

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