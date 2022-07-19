Наука и технологии
Сегодня в 20:39
1 мин.

Для каких людей вредно чрезмерно ограничивать употребление соли

Это касается одного заболевания
Ограничение потребления соли считается ключевым компонентом лечения сердечной недостаточности. Однако оказалось, что чрезмерное ограничение может ухудшить состояние пациентов.
Для каких людей вредно чрезмерно ограничивать употребление соли

Исследователи провел анализ данных 1713 человек в возрасте 50 лет и старше с сердечной недостаточностью и сохранённой фракцией выброса. Участников спросили, сколько соли они обычно добавляют при приготовлении пищи: риса, макарон, супа, мяса, овощей и т.д. Если вообще не добавляли, то ставился балл 0, если одну восьмую чайной ложки — 1 балл, если одну четвёртую — 2 балла, половину — 3 балла.

Около половины участников имели нулевой балл. Более половины из них были мужчинами (56%), и весили значительно больше других, а также имели более низкое диастолическое артериальное давление. Их также чаще госпитализировали по поводу сердечной недостаточности, у них чаще был диабет второго типа, более низкая функция почек и т.д.

Учёные пришли к выводу, что лица в возрасте 70 лет и младше значительно чаще получали пользу от добавления соли в пищу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров