Наука и технологии
20:21, 20 декабря 2022
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Для каких животных время течёт быстрее всего

Всё зависит от того, как их глаза улавливают изменения

Разные живые существа воспринимают течение времени по-разному. Теперь учёные узнали, от чего это зависит. Они заявили, что быстрее всего время идёт для маленьких и летающих организмов.

Для каких животных время течёт быстрее всего

Фото: Unsplash

Учёные проанализировали скорость восприятия времени более 100 животных. Исследователи обнаружили, что у существ с быстрым темпом жизни зрительные системы могут обнаруживать изменения с большей скоростью.

Так, мясные мухи и стрекозы могли обнаруживать изменения с максимальной скоростью. Их зрение могло обрабатывать реальность с частотой 300 Гц, что значительно быстрее, чем у людей (65 Гц). Среди позвоночных самыми «быстрыми глазами» обладали пёстрые мухоловки (146 Гц). Самые «медленные глаза» обнаружились у морской звезды (0,7 Гц).

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