Для каких животных время течёт быстрее всего

Учёные проанализировали скорость восприятия времени более 100 животных. Исследователи обнаружили, что у существ с быстрым темпом жизни зрительные системы могут обнаруживать изменения с большей скоростью.

Так, мясные мухи и стрекозы могли обнаруживать изменения с максимальной скоростью. Их зрение могло обрабатывать реальность с частотой 300 Гц, что значительно быстрее, чем у людей (65 Гц). Среди позвоночных самыми «быстрыми глазами» обладали пёстрые мухоловки (146 Гц). Самые «медленные глаза» обнаружились у морской звезды (0,7 Гц).