Для компании-владельца Aliexpress спроектировали здание-"облако"

"Это символизирует как экстраординарное цифровое присутствие Alibaba в облачных технологиях, так и меняющееся инновационное небо технологической индустрии", - сказал партнер SOM по дизайну Скотт Дункан Dezeen.

Здание будет состоять из внутренних и внешних рабочих помещений, окружающих внутренний двор. По периметру здания конференц-залы выходят на открытые террасы, с которых открывается доступ к природе и вид на реку Хуанпу.