Для компании-владельца Aliexpress спроектировали здание-"облако"Концепт удивляет
"Это символизирует как экстраординарное цифровое присутствие Alibaba в облачных технологиях, так и меняющееся инновационное небо технологической индустрии", - сказал партнер SOM по дизайну Скотт Дункан Dezeen.
Здание будет состоять из внутренних и внешних рабочих помещений, окружающих внутренний двор. По периметру здания конференц-залы выходят на открытые террасы, с которых открывается доступ к природе и вид на реку Хуанпу.
Коммуникационные лестницы и мосты между помещениями помогут людям, работающим в разных частях штаб-квартиры, общаться друг с другом.
Вокруг здания на открытом воздухе расположены укрытые места для отдыха и растения, которые, как надеются в студии, будут полезны для сотрудников.
"Умная технологическая инфраструктура и биофильные элементы дизайна будут способствовать улучшению самочувствия сотрудников, включая естественную вентиляцию, террасы и зеленые крыши", - прокомментировали в студии.
Сады на крыше будут собирать дождевую воду, а интеллектуальные системы будут циркулировать свежий воздух, снижая потребность в охлаждении. Система затенения, управляемая искусственным интеллектом, позволит регулировать температуру, реагируя на движение солнца.