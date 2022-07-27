Наука и технологии
Сегодня в 10:44
1 мин.

Для компании-владельца Aliexpress спроектировали здание-"облако"

Концепт удивляет
Архитектурная студия Skidmore, Owings & Merrill (SOM) представила свой проект штаб-квартиры технологического гиганта Alibaba в шанхайском районе Сюйхуэй. Здание будет состоять из модулей кубической формы, содержащих офисные помещения, расположенные “в форме облаков”.
Для компании-владельца Aliexpress спроектировали здание-"облако"

"Это символизирует как экстраординарное цифровое присутствие Alibaba в облачных технологиях, так и меняющееся инновационное небо технологической индустрии", - сказал партнер SOM по дизайну Скотт Дункан Dezeen.

Здание будет состоять из внутренних и внешних рабочих помещений, окружающих внутренний двор. По периметру здания конференц-залы выходят на открытые террасы, с которых открывается доступ к природе и вид на реку Хуанпу.

Для компании-владельца Aliexpress спроектировали здание-"облако"

Коммуникационные лестницы и мосты между помещениями помогут людям, работающим в разных частях штаб-квартиры, общаться друг с другом.

Вокруг здания на открытом воздухе расположены укрытые места для отдыха и растения, которые, как надеются в студии, будут полезны для сотрудников.

"Умная технологическая инфраструктура и биофильные элементы дизайна будут способствовать улучшению самочувствия сотрудников, включая естественную вентиляцию, террасы и зеленые крыши", - прокомментировали в студии.

Для компании-владельца Aliexpress спроектировали здание-"облако"

Сады на крыше будут собирать дождевую воду, а интеллектуальные системы будут циркулировать свежий воздух, снижая потребность в охлаждении. Система затенения, управляемая искусственным интеллектом, позволит регулировать температуру, реагируя на движение солнца.

Новости партнеров
Новости партнеров