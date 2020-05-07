Наука и технологии
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Для кошек создали специальную успокаивающую музыку
Пригодится на приёме у ветеринара
Для кошек создали специальную успокаивающую музыку. Так можно снизить уровень стресса у животных во время похода к ветеринару.
Исследование американских учёных было опубликовано в журнале Journal of Feline Medicine and Surgery. Исследователи считают, что снижать стресс у кошек во время визита к доктору полезно не только для животных, но и для людей.
Учёные провели специальный эксперимент. Они наблюдали за 21 кошкой во время посещения ветеринара. Одной части животных включали классическую музыку, другой — написанную специально для котов, а третьей вообще ничего не включали.
Больше всего животных успокоила специальная музыка. Она составлена из звуков, которые издают сами кошки. Также в музыке используются частоты «кошачьего» диапазона (он на две октавы выше, чем «человеческий»).