Для кошек создали специальную успокаивающую музыку

Исследование американских учёных было опубликовано в журнале Journal of Feline Medicine and Surgery. Исследователи считают, что снижать стресс у кошек во время визита к доктору полезно не только для животных, но и для людей.

Учёные провели специальный эксперимент. Они наблюдали за 21 кошкой во время посещения ветеринара. Одной части животных включали классическую музыку, другой — написанную специально для котов, а третьей вообще ничего не включали.

Больше всего животных успокоила специальная музыка. Она составлена из звуков, которые издают сами кошки. Также в музыке используются частоты «кошачьего» диапазона (он на две октавы выше, чем «человеческий»).