Для лечения рака обнаружили новую "мишень" в организме

Исследователи, результаты которых опубликованы в журнале Nature Cell Biology, в ходе экспериментов на мышиных моделях рака поджелудочной железы и меланомы обнаружили, что стрессовый белок, известный как ATF4, позволяет фибробластам поддерживать рост опухоли, способствуя образованию кровеносных сосудов, обслуживающих опухоль. Удаление ATF4 в фибробластах серьезно нарушало образование новых сосудов, поддерживающих опухоль, а также рост опухоли, не причиняя существенного вреда мышам, обнаружили исследователи.

“Наши результаты показывают, что ингибирование ATF4 может работать против многих типов рака, и сейчас мы активно работаем над этой стратегией”, - сказал старший автор исследования Константинос Куменис. “Каждая опухоль, которую мы исследовали, повышает уровень ATF4”.

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